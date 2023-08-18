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        Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:41
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, F.F'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç, P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana kara yolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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