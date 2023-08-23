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        Türkoğlu'nda afetzedeler için inşa edilen 1150 daire ekimde teslim edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:46
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        Türkoğlu'nda afetzedeler için inşa edilen 1150 daire ekimde teslim edilecek
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ÇALI /SİNAN DORUK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçede inşası tamamlanan köy tipi kalıcı afet konutu ile zemin artı 3 ve 4 olarak inşa edilen 1150 daire, ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

        Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremin ardından hayatın normale dönebilmesi adına gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

        İlçenin yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden olduğunu aktaran Okumuş, depremlerde ilçede 1171 konutun yıkıldığını, 5 bin 671 orta ve ağır hasarlı konut için yıkım kararı verildiğini belirtti.

        Ortaya çıkan barınma sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında ilçede temeli atılan ve ihalesi yapılan binalarda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 67'ye ulaştığını belirten Okumuş, "İlçemizdeki TOKİ konutları hızlı şekilde yükseliyor. Burada toplamda 7 bin 200 daire yapılacak. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin dairenin ihalesi yapıldı." diye konuştu.

        - "Köy evlerinin yaklaşık 600'ü kıştan önce teslim edilecek"

        Okumuş, ihalesi yapılan konutlardan yaklaşık bin 750'sinin köy konutu diğerlerinin ise zemin artı 3 veya 4 olarak belirlenen daireler olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

        "Şu an Türkoğlu merkezde yaklaşık 3 bin 200 TOKİ konutunun temeli atıldı. Bunların bir kısmının kabası bitti bir kısmının da ince çalışmaları devam ediyor. Köy evlerinin de yaklaşık 600'ü kıştan önce depremzedelerimize teslim edilmiş olacak. Tabii bu konutlar önemli. Şu anda 7 ayrı konteyner kentte depremzedelerimiz ağırlanıyor. Kısa zaman içerisinde bu kalıcı konutlara yerleştirdiğimiz taktirde hem Cumhurbaşkanı'mız hem de bizler memnun olacağız. Konutlar yaklaşık 105 metrekare, sağlam zeminli yerlere hem ısı hem ses yalıtımlı, üç artı bir. Ödemeler ise 20 yıl vadeli olacak. Depremzedelerimiz dört gözle bunları bekliyor."

        Okumuş, ayrıca her köy konutunda yaklaşık 20 ton demir kullanıldığını anımsattı.

        Apartman tipi ve köy tipi kontların yüksek şiddetli depremlere dayanıklı olarak inşa edildiğine vurgulayan Okumuş, "Türkoğlu'nda önümüzdeki kışa girmeden depremzedelerimizin yaklaşık üçte birini inşallah konutlarıyla tanıştıracağız." diye konuştu.

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