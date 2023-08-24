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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:52
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        5 Nisan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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