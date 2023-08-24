Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş: 24.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:52
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
5 Nisan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.