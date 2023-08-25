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        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:09 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:09
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        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

        Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler ve arazözler de yönlendirildi.

        Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Ayrıca su doldurulan beton mikserleriyle de yangına müdahaleye destek verildi.

        Yangına müdahale çalışmalarına destek vermeye çalışırken dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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