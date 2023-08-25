Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:57 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta dün geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

        Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 21 araç, 61 personel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 2 arazöz, 3 su tankı, 20 personel ve çeşitli iş makineleriyle yapılan müdahale sonucu yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        44 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören alan, 40 yılda eski halin...
        44 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören alan, 40 yılda eski halin...
        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)
        Osmaniye'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Kahramanmaraş'ta de...
        Osmaniye'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Kahramanmaraş'ta de...
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın