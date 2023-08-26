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        Elbistan'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk ruhsatı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:24
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        Elbistan'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk ruhsatı verildi
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde"Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında ilk ruhsat Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası'na verildi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın evi hasar gören veya yıkılan depremzedeler için başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular devam ediyor.

        Elbistan'ın yeniden imarına büyük katkı sunması beklenen proje kapsamında ilk ruhsat Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’na verildi.

        Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, proje sürecinde depremzedelere ellerinden gelen desteği vererek kolaylık sağladıklarını söyledi.

        Projenin kent için hayırlara vesile olmasını temenni eden Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Yerinde Dönüşüm Projesi Elbistan'da başladı. Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın binası 6 Şubat’taki depremde yıkılmıştı. Kıymetli başkanım ve yönetim kurulu binalarını yeniden ayağa kaldırmak için projelerini hazırladılar. Bize de müracaatlarını yaptılar. Elbistan Belediyesi olarak ruhsatlarını verdik. Önümüzdeki günlerde ilk temeli Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odamız için atacağız. Depremin etkisini bir an önce silmek için bu süreci başlatan başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum."

        Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin de kendilerine destek veren Gürbüz'e teşekkür etti.

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