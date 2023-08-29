Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı binanın patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkımı yapıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan ve 3 bloktan oluşan 11 katlı binalardan birinin yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Polis ekipleri tarafından çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, 250 kilogram patlayıcı, 1600 kapsül kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.
Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.