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        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 23:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:12
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        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması:
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023'ün iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

        EXPO 2023 rekreasyon alanındaki Arasta Çarşısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahçiçek, belediyenin yaptığı sosyal faaliyet ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

        Kahramanmaraş'ı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, turizm ve ekonomiyi kapsayacak bir proje üretmek istediklerini belirten Mahçiçek, 19 Eylül 2018'de 62 ülkenin oyunu alarak EXPO 2023'ü kente kazandırdıklarını hatırlattı.

        EXPO 2023 rekreasyon alanında altyapı, kanalizasyon ve elektrik çalışmalarının tümünü yaptıklarını ifade eden Mahçiçek, projeye çeşitli sürdürülebilir etkinlikler de eklediklerini anlattı.

        Türkiye'de son dönemde talihsiz olaylar yaşandığına dikkati çeken Mahçiçek, ülke olarak Kovid-19 salgını ve deprem felaketini yaşadıklarını kaydetti.

        Mahçiçek, EXPO 2023'ün açılışı için üst kuruluş Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ile görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Yakın zamanda inşallah tekrar görüşeceğiz. 6 aylık EXPO süresini aşağıya çekelim diyoruz. Çünkü önümüz kış. Belki 3 ay. Olsun bize yeter. 3 ay içerisinde Kahramanmaraş'ın özelliklerini, etkinliklerini ortaya koyarız, Allah'ın yardımıyla. Açılış tarihi noktasında bir tarih belirlemek için AIPH ile görüşmeler devam ediyor. Ama iptal diye bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

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