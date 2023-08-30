Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından kurulan tekstil fabrikası, depremzede ailelere istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından kurulan tekstil fabrikası, depremzede ailelere istihdam sağlıyor.

        Bölgeye uygulanan teşvikler ve yatırım yapmak isteyenlere verilen destekler sayesinde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde Belediye tarafından kurulan fabrika, 200 işçi kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

        Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı fabrikada işlenen veya üretilen ürünler yurdun dört bir yanına gönderilerek hem aile hem de kent ekonomisine katkı sağlanıyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremde kentin büyük yaralar aldığını ve kentte deprem öncesi 20 bin istihdam sorunu yaşanırken depremden sonra bu sayının 40 bine çıktığını söyledi.

        Gürbüz, kentteki istihdam sorununu en aza indirmek için çalışma yaptıklarını, bu kapsamda yeni projeler ortaya koyduklarını dile getirdi.

        Kenti eski günlerine geri döndürebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve belediye tarafından açılan fabrikada çalışmaların devam ettiğini anlatan Gürbüz, "Biz burada sadece fason üretim yapıyoruz. Kendi markamızı da oluşturacağız. Diğer taraftan kesimler yapıyoruz. Yani markalara da üretim yapmak istiyoruz. Elbistan'ı ayağa kaldırmak için var gücümüzle hem hükümetiz hem de vatandaşlarımızla beraber kenetlendik. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz ve Allah'ın izniyle ayağa kalkacağız." diye konuştu.

        İstihdamın artırılması konusunda iş dünyasıyla temaslarını sürdürdüklerini anlatan Gürbüz, önümüzdeki süreçte yeni fabrikaların da kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

        İstanbul'dan gelerek tekstil fabrikasına iş desteği sağlayan iş insanı Ozan İnel de depremin merkez üssü Elbistan'ı desteklemeye çalıştığını ifade ederek "Burada meslek edinme programları yeterince oturması halinde birçok tekstil firmasının buraya iş getireceğine inanıyorum. Elbistan’ın da iyi bir markayla öne çıkacağını düşünüyorum. Bu bölgede iş gücünün de yeteri kadar olduğuna inanıyorum." dedi.

        Tekstil fabrikasında çalışan Dilara Gül, kurulan fabrikanın kent için büyük bir öneme sahip olduğuna inandığını belirterek "Kurulan tekstil fabrikası Elbistan ve gençlerimiz için çok iyi oldu. Depremden bizleri çok fazla etkiledi. Burada çalışarak hem aile hem de kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Geleceğimiz içinde çok güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Çalışanlardan Sibel Erman da kurulan fabrika sayesinde aile bütçesine katkı sunduklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
        Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
        Depremin merkez üssü Elbistan'da belediye atölye kurdu; 45 kişi işbaşı yapt...
        Depremin merkez üssü Elbistan'da belediye atölye kurdu; 45 kişi işbaşı yapt...
        Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi'ndeki onarım büyük oranda tamaml...
        Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi'ndeki onarım büyük oranda tamaml...
        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması:
        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması:
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Depremde kaybettiği ailesinin mezarına hediyelerle geliyor
        Depremde kaybettiği ailesinin mezarına hediyelerle geliyor