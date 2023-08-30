Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından kurulan tekstil fabrikası, depremzede ailelere istihdam sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından kurulan tekstil fabrikası, depremzede ailelere istihdam sağlıyor.

Bölgeye uygulanan teşvikler ve yatırım yapmak isteyenlere verilen destekler sayesinde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde Belediye tarafından kurulan fabrika, 200 işçi kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı fabrikada işlenen veya üretilen ürünler yurdun dört bir yanına gönderilerek hem aile hem de kent ekonomisine katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremde kentin büyük yaralar aldığını ve kentte deprem öncesi 20 bin istihdam sorunu yaşanırken depremden sonra bu sayının 40 bine çıktığını söyledi.

Gürbüz, kentteki istihdam sorununu en aza indirmek için çalışma yaptıklarını, bu kapsamda yeni projeler ortaya koyduklarını dile getirdi.

Kenti eski günlerine geri döndürebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve belediye tarafından açılan fabrikada çalışmaların devam ettiğini anlatan Gürbüz, "Biz burada sadece fason üretim yapıyoruz. Kendi markamızı da oluşturacağız. Diğer taraftan kesimler yapıyoruz. Yani markalara da üretim yapmak istiyoruz. Elbistan'ı ayağa kaldırmak için var gücümüzle hem hükümetiz hem de vatandaşlarımızla beraber kenetlendik. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz ve Allah'ın izniyle ayağa kalkacağız." diye konuştu.

İstihdamın artırılması konusunda iş dünyasıyla temaslarını sürdürdüklerini anlatan Gürbüz, önümüzdeki süreçte yeni fabrikaların da kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul'dan gelerek tekstil fabrikasına iş desteği sağlayan iş insanı Ozan İnel de depremin merkez üssü Elbistan'ı desteklemeye çalıştığını ifade ederek "Burada meslek edinme programları yeterince oturması halinde birçok tekstil firmasının buraya iş getireceğine inanıyorum. Elbistan’ın da iyi bir markayla öne çıkacağını düşünüyorum. Bu bölgede iş gücünün de yeteri kadar olduğuna inanıyorum." dedi.

Tekstil fabrikasında çalışan Dilara Gül, kurulan fabrikanın kent için büyük bir öneme sahip olduğuna inandığını belirterek "Kurulan tekstil fabrikası Elbistan ve gençlerimiz için çok iyi oldu. Depremden bizleri çok fazla etkiledi. Burada çalışarak hem aile hem de kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Geleceğimiz içinde çok güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Çalışanlardan Sibel Erman da kurulan fabrika sayesinde aile bütçesine katkı sunduklarını dile getirdi.