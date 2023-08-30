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        Kahramanmaraş'ta Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:35
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        Kahramanmaraş'ta Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) -Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşma yapan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Sibel Şirin, 20 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünü bir kez daha kutlamanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

        30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna "Silahlı Kuvvetler Günü' olarak armağan edildiğini ifade eden Şirin, şunları kaydetti:

        "Tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış 16 büyük imparatorluk ve yüzlerce devlet kurmuş Türk milleti, emperyalist, sömürgeci, devletlerin işgalini asla kabul etmemiş Büyük Önder Atatürk'ün eşliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesini her türlü imkansızlığa rağmen binlerce şehit vererek kazanmasını bilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı vatanını savunmak ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi, hayatta olan kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şanlı zaferin 101 yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüz kutlu olsun."

        Törende, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Sakarya Arifiye kaymakamı olarak atan Ahmet Can Pınar'a hediye takdim etti. Kaymakam Pınar da törende mesai arkadaşları, kaymakamlık çalışanları ile vatandaşlarla vedalaştı.

        Etkinlik, öğrenciler tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "orduya değişmeyen mesajı" okunması ve günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

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