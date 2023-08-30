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        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:48
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        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Türkoğlu-Kahramanmaraş kara yolunda Y.T. yönetimindeki 46 AFL 730 plakalı otomobil Çakallı Hasanağa Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki H.B ve E.Ç. yaralandı.

        Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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