Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 6 katlı işyerinin çevresinde önlem aldı.

        Kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin darbesiyle bir anda çöken bina, bütün alanı ve caddeyi toz bulutu altında bıraktı. Bu sırada ekipler ve çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı.

        Çevredekiler ve bazı dükkan sahiplerinin de takip ettiği yıkım işleminin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı
        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri ser...
        Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri ser...
        Kahramanmaraş'ta Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Kahramanmaraş'ta Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
        Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak