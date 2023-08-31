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        Güney Koreli sanatçılar Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:49
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        Güney Koreli sanatçılar Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi
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        KARHAMANMARAŞ (AA) - Güney Kore Büyükelçiliği tarafından 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a getirilen Güney Koreli sanatçılar, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu.

        Onikişubat ilçesindeki Savunma Sanayi Konteyner Kent'te kalan depremzedeleri ziyaret eden Güney Koreli sanatçılar, afetzede ailelerle görüştü.

        Güney Kore'nin bazı yöresel yemeklerini yerel kıyafetlerini giyerek depremzede ailelere dağıtan sanatçılar, afetzede ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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