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        Kahramanmaraş'ta eski eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:23
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        Kahramanmaraş'ta eski eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürüp eski yengesini de yaralayan kişi intihar etti.

        O.K, (34) bir süre önce boşandığı ve ailesinin yanında ikamet eden M.Ö. (23) ile konuşmak için kayınvalidesi S.Ö'nün (60) Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi'ndeki evine geldi.

        Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K, yanındaki tabancayla M.Ö, S.Ö. ve yengesi K.Ö'ye tabancayla ateş etti. O.K, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri M.Ö ve S.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken O.K. ve K.Ö. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O.K, hastanede kurtarılamadı, K.Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

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