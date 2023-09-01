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        Afşin MYO yüzde 100 doluluğa ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:28
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        Afşin MYO yüzde 100 doluluğa ulaştı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmesine rağmen yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

        Yeni akademik yıl öncesi özel ek kontenjanlarla okula 366 öğrenci yerleşti.

        11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerden etkilen Afşin'de yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

        Afşin MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nurettin Koca, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

        Yüzde 100 oranında doluluğa ulaşan üniversitelerinin bu yıl depreme rağmen tercih edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Koca, "Yeni eğitim dönemimiz İnşallah 2 Ekim itibariyle başlayacak. ÖSYM tarafından sınav yapıldı ve bölümlerimize yerleştirmeler yapıldı. Beklentilerimizin üzerinde tüm bölümlerimiz doldu. Bu dönem yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk oranı var. Afşin Meslek Yüksekokulu'nda bulunan 6 bölümümüze toplamda 366 öğrenci yerleşti." diye konuştu.

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