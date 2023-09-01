GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eski eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürüp eski yengesini de yaralayan kişi intihar etti.

O.K, (34) bir süre önce boşandığı ve ailesinin yanında ikamet eden M.Ö. (23) ile konuşmak için kayınvalidesi S.Ö'nün (60) Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi'ndeki evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K, yanındaki tabancayla M.Ö, S.Ö. ve yengesi K.Ö'ye ateş etti. O.K, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.Ö ve S.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O.K. de yaşamını yitirdi. Yaralı K.Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

- Cenaze töreni

Anne S.Ö. ve kızı M.Ö için Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine vatandaşlar ve aile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından anne-kız, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.