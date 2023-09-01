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        Türk Kızılay Pazarcık'ta depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:46
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        Türk Kızılay Pazarcık'ta depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Kızılay, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte yaşayan çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı.

        "Bir çocuğun eğitimi, Türkiye'nin geleceği" sloganıyla depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, konteyner kentte yaşayan afetzede öğrencilere çanta, kırtasiye seti dağıttı.

        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yaptığı konuşmada, "Bir çocuğun eğitimi, Türkiye’nin geleceği" sloganıyla eğitim kampanyası başlattıklarını ve eğitim kampanyasına Pazarcık'taki konteyner kentten başladıklarını söyledi.

        Bütün deprem bölgesinde kalan çocuklar için çalışması hazırladıklarını ifade eden Altan, "(Deprem bölgesindeki çocuklar için) Bu yardımların içinde kırtasiye var, burs var, tek seferlik maddi destek var. Çocuklarımıza gerek liseye girişler için gerek üniversiteye girişler için online destek çalışmaları yapacağız. Burs planlarımız da var. Bunların hepsi yaklaşık 50 bin kişi şu anda. Neden 50 bin kişi? Çünkü bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu kaynak 50 bin kişiye yetiyor. Biz bağışçılarımızdan bize daha çok destek olmalarını ve daha çok çocuğa ulaşmak için gayret göstermelerini, bize destek olmalarını istirham ediyoruz. Desteklerini hem web sitemizden kredi kartı ile bağış yapabilirler hem Kızılay uygulamamızdan girip bağış yapabilirler."

        Türkiye’nin her yerinde şubelerin olduğunun altını çizen Altan, depremzede çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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