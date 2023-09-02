Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek

        6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçede inşası tamamlanan 3 bin 600 daire kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlarla birlikte depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmalarının aynı anda ilerlediğini söyledi.

        İlçede afet konutlarının imarlı alana yapıldığını, belediyeye ait imarlı arazileri TOKİ'ye devrettiklerini anlatan Güven, bir an önce depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesini istediklerini ifade etti.

        Depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir avantaj kazandırdığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

        "Yeni yerleşim alanı tamamen hava kirliliğine rastlanmayan, termik santralin zararlı etkilerinden uzak, geniş yollarla, bulvarlarla çevrili her türlü sosyal donatı alanın bol bol bırakıldığı, yeşil alanların bol bol bırakıldığı, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bırakıldığı bir alan olacak. TOKİ'lerle birlikte bu alan Afşin'in alternatif yerleşim alanı olacak. Bu alanda biz 2015'te başladığımız imar çalışmalarını 2021 yılında bitirdik, imar parselleri oluştu. Dolayısıyla deprem sonrası aslında biz çok tedirgin olmadık, koşturmadık, yeni şehir aramadık çünkü hazırdı. Yaklaşık iki ay önce de özel imar inşaat faaliyetlerine başladık. Ruhsat vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde çok katlı binaların birlikte temelini atacağız."

        TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla ilçede barınma sorununu bitireceklerini ifade eden Güven, konutların inşasının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

        Çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı aktaran Güven, "TOKİ yetkililerinin bizlere aktardığı bilgilere göre kasım ayından itibaren inşallah konut teslimleri başlayacak. Bu bölgede 3 bin 600 civarında konut yapılıyor. Rezerv alanlar TOKİ'ye ayrıldı. Yeni konutların devreye girmesiyle birlikte Afşin'de Kasım, Aralık itibariyle barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale ediliyor! Marmaris'te yangın!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale ediliyor! Marmaris'te yangın!
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okullar hayırseverlerin desteğiyle yükse...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okullar hayırseverlerin desteğiyle yükse...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Türk Kızılay Pazarcık'ta depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı
        Türk Kızılay Pazarcık'ta depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı
        Türk Kızılay'dan depremzede 50 bin çocuğa eğitim desteği
        Türk Kızılay'dan depremzede 50 bin çocuğa eğitim desteği
        Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)
        Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)