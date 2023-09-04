MHP Afşin İlçe Başkanlığına Süleyman Aycan yeniden seçildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MHP Afşin İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanı Süleyman Aycan yeniden göreve seçildi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Konferans Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimde 400 delegeden 301'inin oyunu alan mevcut başkan Süleyman Aycan yeniden göreve getirilldi.

Yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aycan, kongrenin vatana, millete ve patisine hayırlar getirmesini temenni etti.

Kongreye, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve diğer ilgililer katıldı.