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        Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:53
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        Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı binaların çevresinde önlem aldı.

        İş makinesi yardımıyla yıkılan binaların molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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