Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı, binalar kısmen yıkıldı.
Giriş: 05.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:00
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekiplerince, güvenlik önlemleri alınarak, binaların ilk 3 katına 300 kilogram patlayıcı yerleştirildi.
Binaların 3 katı patlamanın etkisiyle çökerken diğer katlar ayakta kaldı.
Binaların daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.