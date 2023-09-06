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        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü kutlaması

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteynerlerden oluşturulan "+1 Sokağı"nda yaşayan 33 yaşındaki down sendromlu Esra Eren'e doğum günü kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:11
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        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü kutlaması
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        6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde down sendromlular ve aileleri için konteynerlerden oluşturulan +1 Sokağı'na ailesiyle taşınan down sendromlu Esra Eren, bir süre sonra çevresindekilerle doğum günüyle ilgili hayallerini paylaştı.

        Eren'in hayallerini sürekli dile getirmesi üzerine +1 Sokağı yönetimi, doğum günü kutlaması organize etmeye karar verdi.

        +1 Sokağı'nın yanında bulunan ormanlık alanı rengarenk balon ve ışıklarla süsleyen yönetim, program öncesi kuaföre götürdüğü Eren'in saç ve makyajını yaptırdı. Süslenen alana gelen Eren, burada davulcuların eşliğinde arkadaşları, komşuları ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

        Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Eren, doğum günü için oluşturulan platformda arkadaşları ve yakınlarıyla dans ederek müzik eşliğinde eğlendi.

        Eren, daha sonra "Doğum günün kutlu olsun" şarkısı eşliğinde katılımcıların alkışlarıyla mumlara üfleyerek doğum günü pastasını kesti. Davetliler, Eren'e çeşitli hediyeler verdi.

        Güler yüzü ve samimiyetiyle çevresindekilerin gönlünde taht kuran Eren ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anne Rabia Eren, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremde evlerinin yıkıldığını ve İçişleri Bakanlığınca oluşturulan +1 Sokağı'na yerleştirildiklerini dile getirdi.

        Kızı Esra'nın çevresindekiler tarafından sevildiğini anlatan anne Eren, doğum günü kutlamasını organize eden +1 Sokağı yönetimine teşekkür etti.

        Organizasyona birçok kişinin katıldığını ifade eden Eren, "Esra çok mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum. Konteynerlerdeki komşularımız, öteki konteyner kentlerde kalan arkadaşlarımız organizasyona geldi. Herkese teşekkür ederim. Kızım en ufak bir şeyden mutlu oluyor. Her şeyi yaşamamıza rağmen doğum gününü de istedi. Kırmadılar. Hepsi de el kol oldular, yardımcı oldular." diye konuştu.

        Doğum gününe katılanlara teşekkür eden Esra Eren de çok mutlu olduğunu söyledi.

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