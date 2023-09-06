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        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir ediliyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 51 noktada kurulan konteyner kentlerde 62 bin 409 afetzede barınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:22
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        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir ediliyor
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        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri sonrasında Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

        İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler konuluyor.

        Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla mutfak ve banyosu olan, ocağı ve kliması bulunan konteynerlere yerleştiriliyor.

        AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, AFAD olarak her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi.

        Konteyner kentleri geçici olarak yaşam alanına çevirdiklerini ifade eden Temur, depremzedeleri en iyi şekilde ağırlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

        - "Konteynerlerin tamamında klimalar takılmış durumda"

        Nihai hedeflerinin depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi olduğunu belirten Temur, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş'taki 51 farklı noktada kurulan konteyner kentler oturuma açılmış durumda. Konteyner kentlerimizde 23 bin 212 kurulan konteynerimiz bulunmakta. Bunlardan 18 bin 662'si şu anda vatandaşlarımızın barınması için açılmış durumda. Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde 62 bin 409 vatandaşımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bizim konteyner kentlerimiz aslında bir yaşam alanı. Öncelikle konteyner kentlerimizde vatandaşlarımızı ağırlarken vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Malumunuz havalar sıcak klima çok önemli bir malzeme. 18 bin 662 konteynerin tamamında klimalar takılmış durumda. Biz vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirdiğimiz zaman klimaları hazır halde bulunmakta. Bunun dışında buzdolabı, ranza, kanepe ve halılarımız gibi eşyalar bulunuyor. Bir yaşam ünitesi içerisinde ne bulunması gerekiyorsa bunları konteynerlerimiz içerisinde hazır hale getiriyoruz."

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