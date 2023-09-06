Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 06.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:31
İbrahim Orman'ın (58) kullandığı 35 NHC 12 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp devrilerek bir evin bahçesine çarptı.
Sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orman'ın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.