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        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:31
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        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        İbrahim Orman'ın (58) kullandığı 35 NHC 12 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp devrilerek bir evin bahçesine çarptı.

        Sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Orman'ın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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