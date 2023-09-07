Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından ruhsatı verilen özel konutların temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede barınma sorununu çözmek için çalışma başlatan Afşin Belediyesi, imar ve inşaat çalışmaları yürüten özel firmalara inşaat ruhsatı vermeye başladı.

        Efsus Turan Mahallesi'nde inşasına başlanan konutların temel atma törenine katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de, depremlerin ardından sıfırdan inşaat yapan firmaların faaliyetlerine başladığını belirtti.

        Deprem bölgeleri içerisinde ilk imar inşa faaliyetine geçen ilçenin Afşin olduğunu ifade eden Güven, “Özel şirket ve müteahhitler tarafından sıfırdan yapılan ilk konutlarımızın temelini atıyoruz. İlçemizde jeolojik etütleri, plan tadilatını bitirdik ve bakanlığımızda onayda bekliyor. Belediye olarak ilçemizde inşaat faaliyetleri yürüten sektör temsilcileriyle, STK'lerle görüştük, gerekli konsensüsü sağladık. Bakanlığın belirlediği kriterlere, prensiplere göre depreme dayanıklı şehir inşaatına başladık. Ruhsatlı ilk temellerimizi de atıyoruz. Mutluyuz. Tüm deprem bölgesinde bu anlamda verilen ilk ruhsat oldu. Ben özellikle müteahhidimizi projede emeği geçen mimarımızı, belediye personelini, Tapu Kadastro ekibini kutluyorum."

        İlçe genelinde depreme dayanıklı ve kriterlere uygun inşaatların yükseleceğini belirten Güven, tüm altyapının hazırlandığını ve kentte yeniden imar, inşa faaliyetlerinin başladığını söyledi.

        Güven, bir iki gün içerisinde çok fazla sayıda inşaatın başlayacağını sözlerine ekledi.

        Depremlerin ardından alınan ilk inşaat ruhsatının imalatını yaptıklarını değinen mimar Hasan Gören de kent adına çok sevinçli olduklarını 13 konut yapacaklarını dile getirdi.

        Gören, konutları kış şartlarından önce bitirip, vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir edil...
        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir edil...
        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü k...
        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü k...