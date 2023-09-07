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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İmalı'ya ziyaret

        –Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Farkındalık Günü dolayısıyla DMD hastası 11 yaşındaki Seydihan İmalı'yı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:27
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İmalı'ya ziyaret
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        Halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen DMD hastalığı nedeniyle 6 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 11 yaşındaki Seydihan İmalı, belediye ekiplerini karşısında görünce mutlu oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Tuba Gökçen, DMD hastası Seydihan İmalı'ya çeşitli hediyeler verdi.

        Gökçen, gazetecilere, Kahramanmaraş'ta 47 DMD hastası olduğunu söyledi.

        7 Eylül DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Farkındalık Günü kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini anlatan Gökçen, "Bu vesileyle hem ailelerimizin yanında oluyoruz, hem çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Var gücümüzle bu kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anne Nejla İmalı da kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür etti.

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