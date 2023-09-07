Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Çorum Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği

        Çorum Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kırtasiye dağıtımına katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, buradaki konuşmasında, kardeş şehirleri Afşin'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Çorum'da okulların başlamasıyla öğrencilere defter, silgi, kalem, sulu boya ve resim defteri gibi kırtasiye malzemeleri yardımı yaptıklarını anlatan Aşgın, aynı desteğe Afşin'de de bulunmak istediklerini belirtti.

        Afşin'de uyum eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencilerini mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getiren Aşgın, "Çorum'da ilk hediyeleri başkan amcalarından olsun diye kırtasiye setlerini 6 bin öğrencimizin sıralarına koyuyoruz. Bizim artık kardeş bir şehrimiz var. Biz ne kadar Çorumluysak o kadar Afşinliyiz. Afşin'de birinci sınıfa başlayan bin 500 yavrumuza inşallah hediyelerimizin teslimatlarını yapacağız. Rabb'im bir daha böyle felaketlerle milletimizi, şehirlerimizi, insanlığı imtihan etmesin." diye konuştu.

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Çorum halkına destekleri için teşekkür etti.

        Afşin ve Çorum arasındaki kardeşlik hukukunun her zaman devam edeceğini belirten Güven, ilçede yeni açılan bulvarda Çorum'un adını yaşatacaklarını dile getirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da kırtasiye melezlemeleri için Çorum Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İ...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İ...
        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı
        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü