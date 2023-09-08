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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:15
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

        - 4 hektarlık zarar gördü

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi.

        Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.

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