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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:26
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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti
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        Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde Mehmet Bozokul (53), dalgıç pompasının temizliğini yapmak için girdiği sulama kanalında elektrik tellerinin suyla temas etmesi üzerine akıma kapıldı.

        Bozokul, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Bozokul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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