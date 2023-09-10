Kahramanmaraş'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi adli kontrolle serbest Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızıleniş Mahallesi kırsalında 8 Eylül'de çıkan yangının ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, M.Ç'nin (46) ormanlık alanın yanında bulunan zeytin bahçesinde çay için semaver yaktığını ve bu sırada sıçrayan ateşin otluk alana daha sonrada ormanlık alana sıçradığını tespit etti.

Bunun üzerine M.Ç, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi kırsalında 8 Eylül'de ormanlık alanda çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alınmış, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar görmüştü.