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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:38
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

        Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen 55 kişi daha yakalandı.

        Operasyonlarda 418 sentetik ecza hap, 318 gram metamfetamin, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Öte yandan trafik ekipleri de trafik güvenliğinin olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesten, 78 araca ise abartılı egzozdan işlem yaptı.

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