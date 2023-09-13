Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen 55 kişi daha yakalandı.

Operasyonlarda 418 sentetik ecza hap, 318 gram metamfetamin, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekipleri de trafik güvenliğinin olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesten, 78 araca ise abartılı egzozdan işlem yaptı.