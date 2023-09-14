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        Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi

        Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer alan Kahramanmaraş'ta 4. Balık Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:31
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        Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi
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        Etkinlik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Kılavuzlu Parkı'nda gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, programda yaptığı konuşmada, kentin su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına kurum olarak ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kentte 2022 yılında 44 su ürünleri işletmesi bulunduğunu, söz konusu işletmelerde yıllık 7 bin 500 ton balık yetiştirildiğini aktaran Bilir, su ürünleri işletme sayısının 66'ya, üretim kapasitesinin ise 16 bin 500 tona yükseldiğini dile getirdi.

        Bilir, balık üretiminde Kahramanmaraş'ın Türkiye'de dokuzuncu sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de de alabalık üretiminde 3. sırada yer aldık. Ayrıca başta Rusya, Almanya olmak üzere 21 ülkeye 3 bin 50 ton ihracatımız söz konusu. İhracatımızdan yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edilmektedir. Biz 2024 hedefimizi de buradan açıklıyoruz. 16 bin 500 ton olan hedefimizi 2024 yılında inşallah üreticilerimizin sayesinde 25 bin tona çıkartıp Türkiye'de ikinci sıraya yer almayı hedefliyoruz."

        Bilir, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden tüm sektörler gibi su ürünleri sektörünün de olumsuz etkilendiğini, 66 üreticiden 14'ünün yaklaşık 30 milyon lira zarar ettiğini söyledi.

        Deprem felaketinde zarar gören büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile arıcıların da yalnız bırakılmadığını hatırlatan Bilir, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kayıpların birebir olarak karşılanmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek ikramında bulunuldu.

        Etkinliğin ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ok atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bazı ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

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