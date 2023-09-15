Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Karacasu Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bisikletlerin depremlerden etkilenen çocukların motivasyonuna katkı sunmak amacıyla dağıtıldığını söyledi.

Belediye olarak ülkeyi derinden etkileyen depremlerin ardından ilk günden bu yana yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Usta, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinin ardından sık sık Kahramanmaraş'ı ziyaret edip vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün de çocuklarımıza bisiklet dağıtımı için buradayız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok zor bir süreç ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz. İlk günden itibaren tüm Türkiye olarak çok büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bisikletlerimiz yavrularımıza hayırlı olsun."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de deprem sürecinde verilen destekleri asla unutmayacaklarını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de çocukların yaşadığı sevince ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.