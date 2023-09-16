Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki Hasene Konteyner Kent'te klima kurulumu tamamlandı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince kurulan konteyner kentte klima takma çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki Hasene Konteyner Kent'te klima kurulumu tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince kurulan konteyner kentte klima takma çalışmaları tamamlandı.

        Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntının düşünüldüğü 190 konteynerlik kentin sakinlerini, AFAD ekipleri başta olmak üzere devletin kurumları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        Depremzedelerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında tüm konteynerlere klima kuruldu.

        Dernek gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu, AA muhabirine, gurbetçilerin de destekleriyle depremin ilk gününden beri afetzedelerin yanında olduklarını belirtti.

        Konteyner kentteki vatandaşların rahat edebilmeleri adına kurdukları konteyner kentteki konutların içerisinde buzdolabı, televizyon, baza ve yatak gibi her türlü ayrıntının düşünüldüğünü ifade ederek, "Konteyner kente yeni gelen kardeşlerimiz oluyor. Geldiklerinde kapılarını açtıklarında bakıyorlar ki klimaları bile takılmış, her şey kurulu bir şekilde." diye konuştu.

        Konteyner kent sakinlerinden Leyla Buyruk da konteynerlerde mobilyadan, tabak çanağa kadar her türlü eşyanın düşünüldüğünü hatırlatarak, "Devletimizden Allah razı olsun. Klimasına kadar her şeyi var." dedi.

        Osman Buyruk da yaşanan depremde evlerinin orta hasar aldığını ve konteynere yerleştirildiklerini ifade ederek, konteynerlerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması kapsamında 1...
        Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması kapsamında 1...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması; pastanenin iç mekan tasarımc...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması; pastanenin iç mekan tasarımc...
        Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi
        Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi
        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'balık' festivali
        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'balık' festivali