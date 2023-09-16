Kıbrıs gazisi Seven Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Arif Seven son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Arif Seven son yolculuğuna uğurlandı.
Seven'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Emirilyas Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenaze, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene Seven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay katıldı.