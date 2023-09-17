Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, uyuşturucu, silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, uyuşturucu, silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir evde silah ve yabani hayvanlara ait materyaller bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kurusıkı 12 tabanca ile 3 tüfek, 1 Afrika kökenli Blesbok geyiği tahniti, 1 impala tahniti, 1 karaca tahniti, 1 gelincik tahniti, 5 çeşitli kuşlara ait tahnit ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Seven Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Seven Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Kahramanmaraş'taki Hasene Konteyner Kent'te klima kurulumu tamamlandı
        Kahramanmaraş'taki Hasene Konteyner Kent'te klima kurulumu tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması kapsamında 1...
        Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması kapsamında 1...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması; pastanenin iç mekan tasarımc...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturması; pastanenin iç mekan tasarımc...