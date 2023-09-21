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        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle konteyner kentlerde kalan hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:59
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        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle konteyner kentlerde kalan hastaları ziyaret etti.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik kapsamında alzheimer hastalarını yaşadıkları konteyner kentlerde ziyaret etti.

        Hastalığa dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve aile bireylerine moral vermek adına gerçekleştirilen ziyaretlerde hastalarla yakından ilgilenilip çeşitli hediyeler verildi.

        Şube Müdürü Tuba Gökçen, Kahramanmaraş Havaalanı Konteyner Kent'teki aile ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı nüfusunun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını hatırlattı.

        Alzheimer hastalığının yaşlı bireylerde daha sık görüldüğünü anlatan Gökçen, şöyle konuştu:

        "21 Eylül'de hem bu hastalığın farkındalığını hem de vatandaşlarımızın bilinç düzeyini arttırmak için destek amaçlı konteynerlerde alzheimer hastası vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza genel olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında alzheimer hastalarına da akıllı bilekliklerimiz var. Akıllı bileklikler yardımıyla onların GPS üzerinden takiplerini yapıyoruz. Herhangi bir kaybolma durumlarında evlerini bulamama durumlarında nokta atışı tespitler yaparak hemen yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz."

        Gökçen, Büyükşehir Belediyesince alzheimer hastalarına yönelik hizmetlerin devam ettiğini belirterek, bu kapsamda fizyoterapi ve kişisel bakım ihtiyaçları başta olmak üzere her türlü desteğin sağlandığını dile getirdi.

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