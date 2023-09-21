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        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:24
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        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

        Alimpınar Mahallesi’nde M.Y'nin (20) operatörlüğünü yaptığı paletli ekskavatör, bir inşaatta çalışan İsmail Koç'a (56) çarptı.

        Durumu fark eden diğer çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İş makinesi operatörü M.Y. gözaltına alındı.

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