Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu

        Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afette yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afette yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

        Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler yad edildi.

        Mevlit programı, cami imam hatip ve müezzinlerince okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde vefat eden öğretmen ve öğrenciler için bir araya geldiklerini belirtti.

        Yaşanan afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulunan Kaba, "Afşin'de 3 öğretmen, 33 öğrenci ve bir çok vatandaşımızı kaybettik. Allah milletimize ve şehrimize böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Programımıza destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Cuma namazı sonrası, Şehit Dinçer Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan şambali tatlısı ikramında bulunuldu.

        Programa, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve ilgililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Ezgi Apartmanı avukatı: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Ezgi Apartmanı avukatı: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla...
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla...
        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor