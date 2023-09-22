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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:05
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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser M.G'nin (39) Onikişubat ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese giden ekiplerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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