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        Yaklaşık yarım asır hizmet verdiği TCDD deprem sonrası yuvası oldu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak, afetin ardından yaklaşık 8 yıl önce emekli olduğu TCDD Kahramanmaraş Fidanlık ve Tarım Şefliği hizmet binasına sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:05
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        Yaklaşık yarım asır hizmet verdiği TCDD deprem sonrası yuvası oldu
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak, afetin ardından yaklaşık 8 yıl önce emekli olduğu TCDD Kahramanmaraş Fidanlık ve Tarım Şefliği hizmet binasına sığındı.

        Kahramanmaraş'ta ağır hasar gören evinden çocukları tarafından çıkarılan Küçükçolak, ailesiyle yaşamını 43 yıl 8 ay hizmet verdiği kurumunda sürdürüyor.

        Küçükçolak, AA muhabirine, TCDD'de 23 yaşında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

        Fidanlık ve Tarım Şefliği'nde Afyonkarahisar'dan Nusaybin'e kadar olan bölge için fidan yetiştirdiklerini, ürettikleri fidanları boş arazilere diktiklerini belirten Küçükçolak, şöyle konuştu:

        "Demiryolları bana çok şey kazandırdı. İlk önce aile sonrasında ise dört yavrumu kazandırdı. Bunları yetiştirdim. Allah Demiryollarını kuranlardan, çalışanlardan, ona yardımcı olan amirlerinden kat kat razı olsun. 6 Şubat'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 11 katlı binanın 8'inci katında yaşıyordum. Benim bir de rahatsızlığım var ve herkes indi ben inemedim. Depremin ardından eski kurumuma gelip barınacak bir yer talep ettim. Geçici olarak emekli olmadan önce şefliğini yaptığım hizmet binasına yerleştirildik. Gösterilen ilgi, alaka ve hoşgörü için minnettarız."

        - Emekli olduğu kurum yeniden yuva oldu

        Eşi, kızı, oğlu ve iki torunuyla Demiryolları Haftası'nı kurumunun çatısı altında geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Mustafa Küçükçolak, yıllarca çalıştığı yerin depremin ardından kendilerine yeniden yuva olduğunu kaydetti.

        Depremde yakınlarını kaybettiklerini ifade eden Küçükçolak, "Allah bir daha göstermesin bu durumu. Allah hiçbir milletin başına vermesin, çok büyük bir felaket geçirdik. Eğer burası olmasaydı ne yapacaktık bilmiyoruz. Allah razı olsun. Yaklaşık 50 yıllık hizmetin karşılığını 6 Şubat depreminde aldım. Benim için büyük bir gurur, büyük bir sevinç." diye konuştu.

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