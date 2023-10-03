Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Pazarcık ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.