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        Kahramanmaraş'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:57
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        Kahramanmaraş'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, kurum binası önünden başladı.

        Afşin Millet Bahçesi önünde sona eren etkinlikte katılımcılar, "Sağlık için hareket et" ve "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.

        Afşin İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptıklarını ifade etti.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Boz, şöyle konuştu:

        "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi obezite, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve kemik erimesi gibi kronik sorunların görülme sıklığını artırmıştır. Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Çocuklarla gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, çeşitli kronik hastalıklardan korunmada ve bunların tedavisinde, yaşlıların aktif bir yaşam sürmesinde farklar oluşturabilir."

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