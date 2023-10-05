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        Kahramanmaraş'ta öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevli öğretmenin, bir öğrencinin anne babası tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:52
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        Kahramanmaraş'ta öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasında
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevli öğretmenin, bir öğrencinin anne babası tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan İlkokulunda sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil (54), okulun önünde bir öğrencinin anne ve babası tarafından darbedildi.

        Başından yaralanan ve bileği kırılan Pakdil, karakola giderek veli anne baba hakkında şikayetçi oldu.

        Pakdil, 33 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti.

        Nöbetçi öğretmen olduğu sırada bir öğrencinin ders arasında bağırdığını dile getiren Pakdil, şöyle konuştu:

        "Şahısların çocuklarıyla yaşadığım olay çok basit bir olaydı. Bugüne kadar hiçbir öğrencimi darbetmedim. Konuyu rehberlik servisinde, diğer sınıf öğretmeni ve çocuğumuzla oturduk, konuştuk. Hallettiğimizi düşünüyordum. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmezdi. Okulun karşısında arabamı durdurdum, okula girecektim. Direkt üzerime saldırdılar. Şahısları ben tanımıyorum. Önce eşi tokat attı, elinden tutayım derken bu sırada diğeri devreye girdi. 4-5 kez yumruk attı. Ben sendeledim, yere düştüm. Elimi yüzüme attığımda kafamdan kan geliyordu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Çocuklardan yaklaşık 15-20 gün uzak kalacağım. Keşke olmasaydı."

        - Sendikalardan Pakdil'e destek

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınadıklarını belirterek, Pakdil ve eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Ziya Yenipınar da olaydan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını dile getirdi.

        Bu arada, güvenlik kamerasının kayıtlarında, mesai için aracıyla okula gelen Pakdil'in yürürken önüne çıkan kadın ve beraberindeki erkek tarafından darbedilmesi yer alıyor.

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