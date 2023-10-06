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        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor

        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde kış hazırlıkları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:09
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        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor
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        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde kış hazırlıkları yapılıyor.

        Afetten etkilenen kentte bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken diğer taraftan da konteynerlerde barınan depremzedelerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma gerçekleştiriliyor.

        Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara birçok hizmetin verildiği merkezlerde, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle AFAD tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

        Merkezlerdeki okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanları bakımdan geçirilerek kış şartlarına uygun hale getirildi.

        Kırsal mahallelerdeki konteyner sakinlerine ise radyatör tipi ısıtıcı, battaniye ve uyku matı dağıtıldı.

        - Konteynerlerde 126 bin afetzede yaşıyor

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzede vatandaşların barınması amacıyla il genelinde 55 konteyner kent kurulduğunu söyledi.

        Konteyner kentlerin dışında kırsal mahallelerde de yaklaşık 15 bin konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini anlatan Ünlüer, kent genelinde 126 bin civarında afetzedenin yaşamlarını bu konteynerlerde sürdürdüğünü belirtti.

        - Risk nedeniyle 25 santimetre kaldırılıyor

        Vali Ünlüer, konteynerlerde afetzedelerin kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Sakarya-1 Konteyner Kenti'nde bulunan konteynerlerin, mevcut kot farkından kaynaklı risk nedeniyle 25 santimetre kaldırılarak su alması önlenecektir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

        Ünlüer, ihtiyaç olan konteyner kentlerde ilave drenaj hatları ve zemin parke çalışması da yapıldığını kaydetti.

        Kış hazırlıkları kapsamında ilçelerde de ilgili kaymakamlıklarca gerekli tedbirlerin alındığına işaret eden Ünlüer, bu kapsamda her konteyner için 2, prefabrik konutlar için ise 3 ısıtıcı teslim edildiği bilgisini paylaştı.

        Sakarya Konteyner Kent sakinlerinden Emsal Avşar ise depremde evlerinin yıkıldığını ve yetkililer tarafından konteynere yerleştirildiklerini söyledi.

        Avşar, verilen hizmetler karşısında çok duygulandıklarını ifade ederek, "Konteynerlerimiz kışın su almasın diye yukarı kaldırılıyor. Bizim için çalışıp çabalıyorlar, çok teşekkür ederiz. Devletimizden Allah razı olsun, her şeyimizle ilgileniyorlar." diye konuştu.

        Cennet Oruç da evleri yıkıldıktan sonra yerleştirildikleri konteyner kentte yetkililerin kış gelmeden her türlü tedbiri almak için çalıştığını vurguladı.

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