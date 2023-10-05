Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta darbedilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı

        Kahramanmaraş'ta bir grup eğitimci, sınıf öğretmeninin bir öğrencinin velileri tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta darbedilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta bir grup eğitimci, sınıf öğretmeninin bir öğrencinin velileri tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Onikişubat ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve okul müdürleri, 54 yaşındaki öğretmen Ferhat Pakdil'in 3 Ekim'de öğrenci velilerince darbedilmesini kınadı.

        Grup adına açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Pakdil'e geçmiş olsun temennisinde bulunarak, eğitimcileri hedef alan şiddet sarmalının her bakımdan hem üzücü hem de düşündürücü olduğunu söyledi.

        Pakdil'in 33 yıl boyunca mesleğini gururla yürüttüğünü ifade eden Kahraman, eğitimcilerin tek gayesinin ülke insanlarını hayata hazırlamak ve faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

        Pakdil'in yalnız olmadığını ve meslektaşlarının her zaman arkasında olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

        "Bize sıkılmış halde bulunan yumruklar aslında bize değil sevgili öğrencilerimize vurulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu saldırı sadece ona değil tüm eğitim camiamıza yapılmıştır. Biz de bunun için buradayız. Ferhat hocamızın yalnız olmadığını, arkasında koskoca bir eğitim ordusu olduğunu göstermek için buradayız. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Ferhat Pakdil yalnız değildir. Biz öğretmenlere yapılan saldırıları sineye çekecek değiliz. Adli süreç başlatılmış, olay adli makamlara intikal ettirilmiştir. Buradan tekrar haykırmak isteriz ki bizim silahımız kalemlerimizdir. Herkese iyiyi, doğruyu, güzeli öğretmeye devam edeceğiz."

        - Darbedilen öğretmen de konuştu

        Sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil de meslektaşlarını yanında görmenin kendisini duygulandırdığını vurguladı.

        Pakdil, "O kadar mutlu, o kadar huzur doluyum ki, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman'ın nezdinde tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki birlikteyiz." diye konuştu.

        Bu arada, konuşmalar sırasında ilkokul öğrencisi İsmail Umut Pakdil babasına sarılarak, çevredekilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor
        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor
        GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş´ta 4.3 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş´ta 4.3 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması:
        Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması: