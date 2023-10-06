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        Kahramanmaraş'ta duvarı kırılarak girilen kuyumcudan hırsızlık

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde duvarı kırılarak girilen kuyumcu soyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:09
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        Kahramanmaraş'ta duvarı kırılarak girilen kuyumcudan hırsızlık
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde duvarı kırılarak girilen kuyumcu soyuldu.

        Yusuflar Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında işletme sahibi ve çalışanlar, cuma namazı için camiye gitti.

        Bu sırada iş yerinin duvarını delerek içeriye giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, kuyumcudaki altınları alarak kaçtı.

        Namazın ardından iş yerine gelen ve olayı fark eden iş yeri sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahiplerinin dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çalındığı bildirildi.

        Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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