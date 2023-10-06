Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 06.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:34
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 katlı binanın birinci katında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.