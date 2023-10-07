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        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:52
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        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin’de, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

        İlçe merkezinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 katlı bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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