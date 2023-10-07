Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin’de, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
İlçe merkezinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 katlı bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.