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        Afşin'de deprem konutları yükseliyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde, afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:18
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        Afşin'de deprem konutları yükseliyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde, afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

        Hüyüklü Mahallesi'ndeki 501 konutun bulunduğu inşaat alanında incelemede bulunan ve yetkililerden bilgi alan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, ilçe genelinde yapımı hızla devam eden konutları en kısa sürede hak sahiplerine teslim etmek istediklerini belirtti.

        İlçe genelinde şubatta temeli atılan 3 bin 343 konutun inşasının hızla devam ettiğini aktaran Güven şöyle konuştu:

        "Hüyüklü Mahallesi'ndeki 501 konutun bulunduğu inşaat alanı alt yapısıyla ve üst yapısıyla tamamlanan bir alan. Şu anda doğal gaz çalışmaları devam ediyor. İnşallah burada oturacak depremzede hemşerilerimiz doğal gazla ısınacaklar. Tüm deprem bölgesinde de inşaatı çok iyi giden, önde giden bir alan. Afşin'in tamamında 5 şantiyede çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda inşallah normalleşmeye geçeceğiz. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı reaksiyon gösterdiler. Kalıcı konutların inşaatı hızla devam ediyor. Tüm depremzede ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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